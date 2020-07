Lautaro Martinez, Barcellona cambia obiettivo! Tonali, Inter non tranquilla

Lautaro Martinez piace molto al Barcellona, ma per lui si profila una permanenza all’Inter. Secondo quanto rivelato da Raimondi nel corso di “Pressing Serie A”, in onda su “Italia 1”, il club blaugrana avrebbe definitivamente mollato l’argentino. Intanto la Juventus va in pressing su Tonali. Di seguito le sue dichiarazioni

CAMBIO OBIETTIVO – Lautaro Martinez è stato quasi definitamente mollato dal Barcellona, che vira su un altro attaccante di livello internazionale: «A livello potenziale la clausola di Lautaro Martinez oggi è esercitabile – afferma Claudio Raimondi –, ma il Barcellona già ha fatto fatica inserendo delle contropartite, quindi escludiamo che possa pagare la clausola. Lautaro, se capirà che può sfumare il Barcellona, è pronto a dire sì a un rinnovo con l’Inter ma non è semplice. I due club iniziano a parlarsi perché c’è una novità dalla Spagna: il Barcellona starebbe virando pesantemente su Edinson Cavani. Il Matador potrebbe essere il vero obiettivo per l’attacco e per Lautaro a questo punto si profila una permanenza all’Inter».

PRESSING – Raimondi fa anche il punto su Sandro Tonali, conteso da Inter e Juventus: «Beppe Marotta ha detto che non piace solo all’Inter e ha detto bene (vedi articolo). L’agente Beppe Bozzo non ha escluso il pericolo Juventus, che è in pressing concreto su Tonali. L’Inter prova lo scatto ma Massimo Cellino vuole l’asta e parla costantemente con entrambi i club. L’Inter ha fatto sapere di potersi spingere fino a 35 milioni di euro, Cellino ne vuole 50. La Juventus ha mille risorse e l’Inter non è tranquilla».