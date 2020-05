Lautaro Martinez, il Barcellona aumenta ancora: in 7 offerti all’Inter! I nomi

Per Lautaro Martinez il Barcellona si spinge sino a sette. Se due giorni fa (vedi articolo) il quotidiano catalano Mundo Deportivo indicava cinque giocatori proposti sia all’Inter sia alla Juventus (con cui avrebbe in ballo De Sciglio e Pjanic) oggi per Sport i nomi sono due in più.

MEZZA SQUADRA IN SALDO? – Secondo Sport, in prima pagina, a Inter e Juventus sarebbero stati offerti una marea di calciatori: “Poker caliente. Il Barcellona mette fino a sette giocatori sul mercato per aumentare la proposta negli scambi per Miralem Pjanic, Lautaro Martinez e Mattia De Sciglio“. I nomi indicati sono Nélson Semedo, Rafinha, Junior Firpo, Carles Alenà, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti e Arturo Vidal.