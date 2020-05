Lautaro Martinez-Barcellona, assalto rinviato in casa Inter: prioritÃ  – Sport

Lautaro Martinez-Barcellona, assalto rinviato in casa Inter: priorità – Sport

Il Barcellona per il momento non spingerà sull’acceleratore per acquistare l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito di Sport, non ci sarà nessun affondo da parte del Barcellona per comprare il cartellino di Lautaro Martinez. Infatti il club blaugrana avrebbe come priorità quella di ottenere entrare per mantenere il bilancio in equilibrio e acquistare nuovi giocatori. Inoltre l’obiettivo sarebbe quello di trattenere pezzi pregiati ad esempio tentando degli scambi. D’altra parte resterebbe sempre in piedi l’operazione Lautaro Martinez.

RINVIO – Per quest’ultimo però si dovrà attendere il 1 luglio. Difatti la società catalana è consapevole che in questo caso sarò necessario un esborso economico ed anche che i margini di manovra con l’Inter non sarà troppo ampio. D’altra parte gli spagnoli sono consci anche del fatto che la clausola rescissoria da 111 milioni di euro (che non intenderebbero pagare) è in scadenza fino al 15 luglio. Il Barça avrebbe quindi solo due settimane per raggiungere un accordo con i nerazzurri. Infatti successivamente resta il contratto dell’argentino dalla durata fino al giugno 2023.