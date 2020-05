Lautaro Martinez-Barcellona, in Argentina sicuri: ai dettagli con l’Inter

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez al Barcellona è una trattativa che trova “estimatori” non solo in Spagna, ma anche in Argentina. Olé fa sapere come fra l’Inter e i catalani la trattativa sia ormai ai dettagli. Ecco come si starebbe completando un trasferimento record per un argentino.

VICINO AL TRASFERIMENTO – Per Lautaro Martinez al Barcellona la trattativa sarebbe continuata anche durante la pandemia arrivando quasi a un accordo. È quanto riporta Olé, che cita fonti spagnole e dà l’attaccante dell’Inter vicino al trasferimento, a seguito di contatti proseguiti nelle ultime settimane. Diventerebbe l’argentino più caro di sempre, considerato che il valore della cessione è centoundici milioni di euro. Per raggiungere la clausola rescissoria richiesta dai nerazzurri i blaugrana inserirebbero alcuni giocatori come parziali contropartite: si parla di Arturo Vidal, Nélson Semedo e Ivan Rakitic, ma non è ancora sicuro. La trattativa sarebbe ai dettagli, anche se c’è ancora qualche passaggio da fare e questo mantiene un minimo di incertezza. Dall’Argentina c’è ottimismo su questa operazione, anche perché porterebbe soldi nelle casse di alcuni club locali. Infatti Racing e Liniers di Bahia Blanca, i due club nei quali Lautaro Martinez è cresciuto, andranno a ricevere una parte del trasferimento come contributo per la formazione.

Fonte: Olé