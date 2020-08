Lautaro Martinez-Barcellona anche senza Messi? Ennesima idea spagnola

Lautaro Martinez Barcellona-Inter

Lautaro Martinez al Barcellona, ma senza Messi. Questa la folle idea che il quotidiano catalano Sport riporta in prima pagina oggi, mettendo di nuovo l’attaccante dell’Inter fra i candidati per i blaugrana nonostante, per diversi mesi, si sia detto che era proprio la Pulga lo sponsor principale del Toro.

ATTACCANTE FUORI, ATTACCANTE DENTRO – Il Barcellona è in una situazione disperata, ma la stampa catalana continua a rilanciare ipotesi di acquisto. Per l’ennesima volta Sport torna a guardare all’Inter, come se i nerazzurri fossero un supermercato. Ecco la prima pagina del giornale che sarà in edicola fra poche ore: “Lautaro Martinez vuole venire al Barcellona e… Sadio Mané si offre. L’attaccante argentino dell’Inter insiste per trasferirsi al Barça, a prescindere dal fatto che vada via Lionel Messi. Josep Maria Bartomeu offre la sua testa. Il presidente è disposto a dimettersi se questo dovesse portare a una permanenza di Messi: «Se sono io il problema, me ne vado». Il crack argentino mantiene il suo silenzio, però ha previsto di spiegare le ragioni del suo addio nei prossimi giorni. Il Manchester City prepara l’offerta per Messi. Il club inglese pretende che entrino nell’operazione giocatori come Eric Garcia, Gabriel Jesus e Bernardo Silva“.