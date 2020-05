Lautaro Martinez per il Barcellona è un acquisto...

Lautaro Martinez per il Barcellona è un acquisto “strategico”: ecco perché

Lautaro Martinez è ormai diventato l’ossessione della stampa catalana, quasi quanto la remuntada del 2010 in Champions League. Il quotidiano Mundo Deportivo, ancora una volta, piazza il numero 10 dell’Inter in prima pagina con tutta una serie di “speranze” affinché l’affare vada in porto.

ACQUISTO A TUTTI I COSTI – La prima pagina del quotidiano catalano Mundo Deportivo, più che dare notizie, dà speranze da tifosi: “Lautaro Martinez acquisto strategico. Il Barcellona dà priorità ad acquistare un centravanti per pianificare il futuro con Frenkie de Jong e Marc-André ter Stegen. Con un prezzo definito e giocatori per ridurre il cash, adesso è il momento opportuno”.