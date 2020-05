Lautaro Martinez-Barcellona: accordo con l’Inter vicino. I dettagli – Sport

Condividi questo articolo

Il quotidiano iberico Sport fa il punto della situazione su Lautaro Martinez. Secondo i media spagnoli, il ‘Toro’ sarebbe vicinissimo al trasferimento al Barcellona. L’intesa con l’Inter è ormai raggiunta, ma l’annuncio dovrebbe arrivare più in là. I dettagli

TRAGUARDO VICINO – Il Barcellona ha iniziato l’assalto finale a Lautaro Martínez. Il club catalano è molto ottimista e crede di riuscire a trovare un accordo con l’Inter nelle prossime due settimane, anche se nulla sarà formalizzato e l’annuncio arriverà più avanti. Dopo settimane di duro negoziato, i nerazzurri sarebbero sul punto di cedere: restano da definire i contorni dell’operazione. “L’accordo – sottolinea Sport – includerà due calciatori del Barcellona utili per abbassare la parte cash dell’operazione. Tra contropartite e conguaglio, la cifra dovrebbe essere molto vicina ai 111 milioni della clausola rescissoria”.

STRATEGIA – Il quotidiano iberico, poi, sottolinea la grande astuzia del Barcellona, con i primi affondi già a fine febbraio. Trovare l’accordo economico con Lautaro Martinez non è stato difficile, anche perché l’Inter non può permettersi certe cifre per l’ingaggio. Al tempo stesso, i dirigenti blaugrana hanno rassicurato il ‘Toro’ sul minutaggio e sulla concorrenza con Luis Suarez. “Non è impossibile – dice Sport – vederli giocare l’uno di fianco all’altro”.

BRACCIO DI FERRO – La mossa del Barcellona è stata decisiva per anticipare la folta concorrenza. Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Chelsea e Paris Saint-Germain sono stati tagliati fuori praticamente da subito. La volontà di Lautaro Martinez si è subito delineata e l’Inter ha dovuto farci i conti nell’immediato. Dato che la proposta di rinnovo, ai tempi dei primi contatti coi blaugrana, non era ancora arrivata le voci di mercato hanno cominciato a divampare. Difficile, adesso, parlare di cifre (nonostante sull’ingaggio circolino già le prime indiscrezioni). Piuttosto, è evidente che l’Inter abbia voglia di organizzare il mercato, decidendo con la giusta dose di fretta. Ma in ogni caso, potrebbe esserci “l’ostacolo” dei campionati da finire. L’Inter, allora, potrebbe decidere di fare un ultimo tentativo per convincere il ‘Toro’ a rinnovare. Ma in una situazione del genere trattenerlo controvoglia sarebbe soltanto controproducente per tutti.

Fonte: Sport.es – Lluis Miguelsanz