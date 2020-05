Lautaro Martinez, il Barcellona abbassa ancora la cifra. All’Inter giocatori?

Per Lautaro Martinez il Barcellona, quantomeno secondo la stampa catalana, punta ad abbassare il prezzo. Dopo che in Spagna si sono segnalati dei problemi finanziari per le società, a seguito dell’emergenza Coronavirus, Sport riduce ulteriormente la cifra che i blaugrana darebbero all’Inter. Ma mettendo delle contropartite tecniche.

ACCORDO AL RIBASSO? – La prima pagina di oggi del quotidiano catalano Sport ipotizza ancora una volta degli “affari a poco prezzo” per il Barcellona. Ecco come apre il giornale che sarà in edicola fra poche ore: “Lautaro Martinez, sessanta milioni di euro e due giocatori. Barcellona e Inter, molto vicine a un accordo, lavorano già a uno scenario che comprende soldi e due calciatori per il trasferimento dell’attaccante argentino. Diego Cocca, primo allenatore di Lautaro Martinez al Racing: «Lautaro dovrebbe andare al Barcellona. È compatibile con Lionel Messi e Luis Suarez»“.