Lautaro Martinez-Barcellona, 0 dubbi. Inter, la cifra per trattare. Depay…

Lautaro Martinez Inter-SPAL

Lautaro Martinez sembra ormai sempre più vicino alla permanenza all’Inter. Nonostante i rumors incessanti degli ultimi mesi, il Barcellona non può spendere la cifra richiesta dai nerazzurri e sta virando su Depay. Di seguito la ricostruzione di SkySport24

TRATTATIVA FERMA – Lautaro Martinez piace ancora al Barcellona, ma nel tentativo delle ultime ore i blaugrana hanno trovato un vero e proprio muro. Inoltre la Liga ha messo un tetto di spesa, per cui non si può arrivare alle cifre richieste dall’Inter. I nerazzurri si siederebbero a parlare per 85-90 milioni, troppi per le possibilità del Barcellona. Per questo, nelle ultime ore, i blaugrana stanno virando fortemente su Depay che costerebbe molto meno.