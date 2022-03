Lautaro Martinez, Atletico Madrid in pressing: la valutazione dell’Inter – TS

Lautaro Martinez, nonostante il rinnovo con l’Inter, potrebbe infiammare il mercato estivo. Secondo Tuttosport, sull’attaccante argentino, è forte il pressing dell’Atletico Madrid di Simeone

PRESSING – Su Lautaro Martinez è piombato l’Atletico Madrid. Secondo il quotidiano torinese, Diego Simeone è in pressing sul calciatore argentino per convincerlo ad approdare ai Colchoneros. L’Inter valuta il “Toro” fra i 60 ed i 70 milioni, cifra che permetterebbe al club di mettere a segno un’enorme plusvalenza e, allo stesso tempo, libererebbe uno slot per Dybala. C’è un rischio però: L’Inter potrebbe pentirsi della cessione in quanto Lautaro Martinez è ancora lontano dalla completa maturazione ed è un giocatore integro fisicamente. Senza contare che Zhang, per il secondo anno consecutivo, dovrebbe avallare la cessione del calciatore più rappresentativo in rosa.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino