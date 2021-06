Lautaro Martinez-Atletico Madrid impossibile? 3 motivi, possibile in un caso

L’affare Lautaro Martinez sembrerebbe in salita per l’Atletico Madrid per più di una ragione, possibile soltanto in un caso.

MOTIVI – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, ci sarebbero 3 motivi che allontanerebbero Lautaro Martinez dall’Atletico Madrid. Il primo sarebbe il prezzo fissato dall’Inter (90 milioni di euro). Il secondo sarebbe il faul che l’attaccante argentino si troverebbe a suo agio in Italia e il tentativo da parte del club nerazzurro di rinnovargli il contratto. Il terzo sarebbe la concorrenza, visto che sul centravanti ci sarebbero anche Real Madrid e Barcellona, economicamente più forti.

POSSIBILITÀ – Solo in un caso questa operazione di mercato sarebbe possibile: la cessione di un giocatore importante da parte dei Colchoneros. In quel caso il club spagnolo ci proverebbe. Il piano B sarebbe un calciatore di un non così alto profilo come Lautaro Martinez. L’Atletico Madrid non avrebbe intenzione di fare follie e si aggrapperebbe alla capacità di convinzione del proprio allenatore, Diego Simeone, che tempo fa aveva parlato con il calciatore.

Fonte: MundoDeportivo.com – Chema G. Fuente