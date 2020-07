Lautaro Martinez in pole per Atalanta-Inter. Barcellona? Fine stagione – Sky

Dopo la partenza dalla panchina nella sfida vinta per 2-0 contro il Napoli, Lautaro Martinez potrebbe tornare dal primo minuto in occasione di Atalanta-Inter. A riportarlo è Matteo Barzaghi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, che ha anche parlato della situazione mercato con il Barcellona.

SITUAZIONE IN STAND-BY – Resta ferma la situazione di mercato di Lautaro Martinez. I possibili discorsi di mercato con il Barcellona sono infatti fermi fino a fine stagione, quando si capirà se la trattativa sia o meno fattibile, o se il numero dieci nerazzurro firmerà il rinnovo contrattuale. Nel mentre, il giocatore si prepara dopo il gol contro il Napoli per tornare da titolare in Atalanta-Inter di sabato sera. Queste le parole di Matteo Barzaghi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile: «Non ci sono notizie di mercato e non ci saranno fino a fine stagione su Lautaro Martinez. Solo a bocce ferme si potrà capire se il Barcellona avrà trovato i fondi per acquistarlo, o se il giocatore si siederà al tavolo per il rinnovo di contratto con i nerazzurri. In vista di Atalanta-Inter l’allenamento dell’Inter sta finendo adesso e ci sono buone possibilità che l’argentino torni titolare insieme a Lukaku».

Fonte – Sky Sport 24