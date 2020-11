Lautaro Martinez, assalto dall’Inghilterra: nella lista di un club di Premier

Lautaro Martinez (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Secondo quanto riporta Eurosport, non ci sarebbe soltanto il Barcellona interessato a Lautaro Martinez. Anche il Manchester City, infatti, avrebbe inserito l’attaccante nerazzurro nella propria lista di possibili colpi per la prossima stagione.

SOSTITUTO – Il Manchester City sta già lavorando per sostituire Sergio Aguero al centro dell’attacco dalla prossima stagione. Nella lista degli inglesi figurano soprattutto tre nomi, tra cui anche quello di Lautaro Martinez. L’argentino è già nel mirino del Barcellona, con gli inglesi che potrebbero però dar guerra al club azulgrana per il numero 10 dell’Inter. Oltre a lui, i Citizens stanno valutando il possibile acquisto di Erling Haaland – che continua a segnare valanghe di gol con il Borussia Dortmund – e di chiudere il clamoroso colpo Leo Messi, già rumoreggiato in estate.