Lautaro Martinez, Arsenal segue! Ecco cifra Inter per un’ipotetica cessione

Lautaro Martinez è una delle colonne portanti dell’Inter, ma un rinnovo che tarda ad arrivare sta scatenando l’ipotesi di una clamorosa cessione. Sulle tracce dell’argentino c’è anche l’Arsenal, che sta trattando con i nerazzurri per Bellerin. Marco De Micheli – intervenuto nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” – fa il punto sull’argentino

CIFRE – Lautaro Martinez non ha ancora rinnovato con l’Inter, fatto che ha scatenato alcuni rumors di mercato (vedi articolo). Marco De Micheli fa il punto della situazione: «Si sta aprendo questo caso perché nonostante gli incontri con gli agenti, che nel frattempo sono anche cambiati, non si è stati in grado di definire un’intesa di massima. Né con gli agenti precedenti né con quelli attuali. Una cessione importante è stata già fatta, vale a dire Achraf Hakimi, quindi ora se ce ne sarà un’altra l’Inter non sarà più obbligata a farlo, quindi lo farà solo in caso di offerte irrinunciabili. Il contratto di Lautaro non è in scadenza l’anno prossimo, ma c’è la necessità di trovare un accordo a breve tempo. Ci sono società che seguono il giocatore, soprattutto l’Arsenal che nei discorsi per Hector Bellerin lo ha chiesto all’Inter. Ma qual è la cifra per la quale l’Inter inizierebbe a valutare la cessione? Ipotizziamo un valore sui 60/70 milioni di euro, non i 111 della clausola rescissoria. Sui 60/70 l’Inter potrebbe ragionarci e sta pensando a come sostituire Lautaro: il nome è quello di Joaquin Correa della Lazio, che Simone Inzaghi conosce molto bene».