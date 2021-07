Lautaro Martinez, Arsenal chiede informazioni: Inter chiara – Telegraph

Lautaro Martinez tornerà a Milano la prossima settimana. L’argentino, dopo la conquista dello scudetto, ha vinto anche la Copa America attirando l’attenzione di sempre più club. Oggi tocca all’Arsenal. Ecco quanto riportato dal Telegraph

INTERESSE – “L’Arsenal ha fatto un sondaggio per l’attaccante dell’Inter Lautaro Martínez. L’argentino rientra nella lista di attaccanti per rinforzare il reparto offensivo entro la fine del mercato. I nerazzurri sono determinati a mantenere il 23enne attaccante argentino per difendere il titolo italiano la prossima stagione e preferirebbero che prolungasse il suo contratto in scadenza nel giugno 2023“.

Fonte: Mike McGrath – telegraph.co.uk