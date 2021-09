Lautaro Martinez apre la serie dei rinnovi Inter: altri tre a cascata – SI

Lautaro Martinez a breve rinnoverà il contratto con l’Inter: tutto fatto, si aspetta solo l’annuncio ufficiale. Alfredo Pedullà, in collegamento durante “Sportitalia Mercato”, dà poi altri tre rinnovi in arrivo.

SPAZIO CONTRATTI – Alfredo Pedullà afferma che l’Inter, dopo il mercato, si sposta sui rinnovi: «Credo che Lautaro Martinez possa essere apripista. Giuseppe Marotta ha fatto un grande lavoro, a tappeto. Solitamente, quando rinnova uno come Lautaro Martinez, a cascata devono rinnovare Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Stefan de Vrij. Io penso che il peggio l’Inter l’abbia superato. Se pensiamo cosa stava accadendo poco più di un anno fa di questi tempi a Lautaro Martinez: nel giro di dodici mesi ha cambiato agente e tutto, ora ha i soldi che voleva. Tolta la clausola da centoundici milioni è lui la star dopo l’addio di Romelu Lukaku: è cambiato completamente il mondo. Il lavoro fatto a tappeto è stato evitare tutto il resto dopo la cessione di quei due: è stato un lavoro difficile che adesso sta dando i suoi frutti. Dobbiamo anche dire che i vecchi agenti di Lautaro Martinez hanno fatto più danni della grandine, perché si erano accordati col Barcellona sul suo ingaggio e non aveva i soldi della clausola. Centoundici milioni Josep Maria Bartomeu non li aveva, ma neanche undici e l’ha dimostrato. Lui ha cambiato agente perché gli hanno fatto certi numeri».