Lautaro Martinez, anche l’Atletico Madrid lo vuole: l’Inter fissa il prezzo – TS

Come riportato tra le colonne di “TuttoSport” oggi in edicola, anche l’Atletico Madrid sarebbe sulle tracce di Lautaro Martinez. Per Antonio Conte il calciatore resta incedibile, l’Inter lavora sul rinnovo e fissa il prezzo.

IN LIGA – Inter, non solo il Real Madrid sulle tracce di Lautaro Martinez. Anche l’Atletico Madrid, del Cholo Simeone – neo-campione della Liga -, avrebbe chiesto informazione sul centravanti argentino. Antonio Conte dal canto suo avrebbe già inserito il calciatore nella lista degli incedibili, ma è chiaro che davanti a un’offerta irrinunciabile, l’Inter dovrà valutare la cessione del calciatore. La società di Viale della Liberazione propone un rinnovo di contratto a 4,5 milioni più bonus, e intanto fissa il prezzo sui 90 milioni circa. L’Atletico Madrid sarebbe pronto ad offrire un contratto di ben 9 milioni al calciatore, ma prima c’è da trattare con il club.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino

