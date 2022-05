Lautaro Martinez al centro del progetto: Inter vuole evitare cessione – TS

Lautaro Martinez è stato uno dei protagonisti della rimonta dell’Inter sull’Empoli. La doppietta dell’argentino ha riacceso le speranze scudetto dei nerazzurri ed è totalmente al centro del progetto. In estate si proverà ad evitare la cessione

SCONGIURI – L’Inter, quale che sia il finale di stagione, potrebbe andare incontro ad un’altra estate complicata. Il diktat della proprietà è chiaro: 60 milioni di attivo sul mercato e taglio del monte ingaggi del 15%. Per raggiungere l’obiettivo potrebbe essere necessaria la cessione di un big. In questo scenario si è spesso fatto il nome di Lautaro Martinez come possibile pedina utile per fare cassa: l’argentino però, precisa l’edizione odierna di Tuttosport, si sente al centro del progetto e non ha intenzione di lasciare Milano. L’Inter, dal canto suo, proverà a scongiurare la cessione provando a trovare le risorse richieste dalla società in altra maniera.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino