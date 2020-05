Lautaro Martinez al Barcellona? L’Inter vuole solo cash! Icardi “docet” – MD

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez resta il grande obiettivo di mercato del Barcellona. Dal canto suo, però, l’Inter rimane ferma sulla sua posizione pretendendo il pagamento della clausola per lasciar partire l’attaccante argentino. Anche dalla Spagna, nelle ultime ore, questo messaggio comincia a essere chiaro. Francisco Aguilar, firma del “Mundo Deportivo”, aggiorna la situazione tramite il proprio account Twitter

PAGARE MONETA VEDERE CAMMELLO – “Il Barcellona deve prendere nota di quello che è successo al PSG con l’Inter per Mauro Icardi. Hanno offerto Julian Draxler e Leandro Paredes, due giocatori eccellenti. Giuseppe Marotta ha risposto di no, che vogliono cash. Applicatelo a Lautaro Martinez. L’Inter vuole i soldi in mano”. Francisco Aguilar spiega così la posizione del club nerazzurro, intenzionato a scegliere a proprio piacimento gli eventuali sostituti. Senza contropartite che abbattano la valutazione del Toro. Di seguito il tweet del giornalista.