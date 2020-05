Lautaro Martinez al Barcellona? L’agente replica: “Falso! L’unica verità…”

Yaqué – agente di Lautaro Martinez -, intervistato dal sito “Città Celeste”, torna a ribadire qual è la situazione del suo assistito, ambitissimo sul mercato. Il Barcellona è la squadra più interessata all’attaccante argentino dell’Inter, ma sicuramente non l’unica

TUTTO FALSO – Carlos Alberto Yaqué – meglio noto come Beto Yaqué – torna a parlare. L’agente di Lautaro Martinez, che appena meno di un mese fa ai nostri microfoni (vedi esclusiva) aveva fatto chiarezza sulla procura del numero 10 dell’Inter, ribadisce la posizione del suo assistito nei rumor di mercato. In Spagna insistono sulla trattativa calda con il Barcellona, ma Yaqué nega assolutamente: «Di tutto quello che stanno scrivendo i giornali e che leggo in giro, non c’è proprio nulla di vero. Questa è l’unica verità». Questa la chiosa di Yaqué sulla presunta trattativa tra Inter e Barcellona per la cessione di Lautaro Martinez. Sottolineiamo che si tratta dell’ennesima presa di posizione dell’entourage dell’attaccante argentino, che finora non ha mai mostrato particolare insofferenza nell’avventura all’Inter.

Fonte: Città Celeste