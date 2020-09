Lautaro Martinez, agenti dall’Inter ma niente Barcellona! Vidal, i tempi – Sky

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez Inter-Torino

Lautaro Martinez resterà all’Inter e non andrà al Barcellona. Nonostante le solite voci provenienti dalla stampa catalana i margini perché si trasferisca in Spagna non ci sono: Gianluca Di Marzio, in apertura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, parla di rinnovo possibile e di tempi per Vidal.

ALTRO CHE CESSIONE! – Così Gianluca Di Marzio sull’Inter: «Oggi in serata ha rinnovato Samir Handanovic fino al 2022, quindi allungando di un anno la scadenza attuale. È arrivato Aleksandar Kolarov, arriverà in settimana Arturo Vidal: l’Inter sta aspettando la risoluzione contrattuale col Barcellona. È sempre vicina, le parti confidano che possa essere prima della fine della settimana: non c’è ancora una data precisa. Stanno arrivando gli agenti di Lautaro Martinez in Italia, negli scorsi giorni il Barcellona ha provato a capire se ci siano i margini, trovando però sbarrata la strada soprattutto per i paletti della Liga e del presidente Javier Tebas. Pretende, per i club in difficoltà economica e il Barcellona lo è, che si facciano pari uscite per delle entrate. Il Barcellona in questo momento non le ha. L’operazione Lautaro Martinez è assolutamente bloccata oggi, quindi gli agenti arriveranno in Italia e ci sono i margini perché possa rinnovare. Non essendoci via d’uscita per il Barcellona, che il giocatore avrebbe tenuto in considerazione, l’Inter proverà a rinnovare il contratto di Lautaro Martinez».