Lautaro Martinez, agenti in sede all’Inter. Obiettivo rinnovo di contratto

Lautaro Martinez – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Lautaro Martinez è uno dei pilastri dell’Inter di Antonio Conte. In questi minuti, gli agenti dell’argentino, sono arrivati nella sede dell’Inter. Sul tavolo il rinnovo di contratto con la squadra nerazzurra

IN SEDE – Lautaro Martinez è una delle pedine fondamentali dell’Inter di Antonio Conte. Proprio per questo, la società nerazzurra, vuole estendere il legame con il calciatore argentino per i prossimi anni. Secondo quanto riportato da “Calciomercato.it” negli ultimi minuti, nella sede dell’Inter, sono arrivati proprio gli agenti del numero 10 nerazzurro Beto Yaque e Rolando Zarate. L’obiettivo è trovare l’accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2023.