Lautaro Martinez, l’ag.: «Inter vuole tenerlo, ma importante sua volontà»

Intervenuto durante il programma Como te va della radio uruguaiana Radio Colonia, Alejandro Camaño – agente di Lautaro Martinez – ha parlato del possibile futuro del suo assistito all’Inter.

VOLONTÀ A CONFRONTO – Queste le parole di Alejandro Camaño, agente di Lautaro Martinez, sulla possibile permanenza dell’attaccante argentino all’Inter: «Credo che l’Inter punti molto su Lautaro Martinez, vogliono che rimanga all’Inter. Se dovessero decidere di rinunciare a lui, per il fatto che fa parte della squadra campione d’Italia e che è un goleador, non lo farebbero di certo per una cifra irrisoria. È stato un grande compagno per Romelu Lukaku, lo ha aiutato a segnare i tanti gol che ha segnato. Dobbiamo lavorare sulla questione Lautaro, la situazione al momento non è chiara. Quelli che fino a due anni fa erano prezzi normali, adesso dopo il Covid sono calati. Vedremo quale sarà la volontà del giocatore, ha 23 anni e la sua opinione è importante. È destinato a diventare uno dei migliori giocatori d’Europa, giochi dove giochi ha tutto per essere tra i più grandi al mondo».