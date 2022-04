Lautaro Martinez, addio Inter a fine stagione? Già pronto il sostituto – TS

Lautaro Martinez potrebbe essere il sacrificato numero uno in vista del mercato estivo. Secondo quanto riportato da TuttoSport, l’Inter ha già trovato il suo sostituto in attacco.

IL SOSTITUTO – Lautaro Martinez al termine di questa stagione potrebbe salutare l’Inter. L‘Atletico Madrid non ha mai tolto gli occhi dal centravanti argentino, e in estate potrebbe ripresentarsi più interessato che mai, provando a mettere sul piatto 70 milioni, accontentando così le richieste del club nerazzurro. Non a caso, Piero Ausilio qualche settimana fa è volato in Spagna e si dice possa aver incontrato proprio il club spagnolo in vista di una possibile cessione. In ogni caso, l’Inter non si farà trovare impreparata sul mercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, arrivano sempre più conferme sul fronte Paulo Dybala, che a quel punto sostituirebbe il connazionale all’Inter. Inoltre, con l’acquisto di Lautaro Martinez, anche l’Atletico Madrid si chiamerebbe fuori per Paulo Dybala.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino