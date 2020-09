Lautaro Martinez, addio Barcellona? Koeman punta tutto su Depay – MD

Lautaro Martinez Barcellona-Inter

Barcellona rinuncia a Lautaro Martinez? Memphis Depay, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo è stato scelto per sostituire Luis Suarez al Barcellona.

CAMBIO ROTTA – Lautaro Martinez, addio Barcellona? Non solo cessioni per il club spagnolo. Dopo essere riusciti nell’impresa di trattenere Lionel Messi e con Luis Suarez e Arturo Vidal a un passo dall’addio, i blaugrana adesso dovranno fare i conti con il mercato in entrata. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Ronald Koeman avrebbe chiesto con forza l’acquisto di Memphis Depay in attacco. Il club ha avviato i contatti con il Lione, e il costo dell’operazione sarebbe molto inferiore a quello di Lautaro Martinez, seguito da tempo. A metà luglio però l’interruzione dei colloqui riguardo il giovane attaccante argentino. Ora l’olandese è in netto vantaggio e potrebbe essere il prossimo acquisto di Bartomeu.