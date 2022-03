Lautaro Martinez, addio all’Inter in estate? Solo ad una condizione – TS

Lautaro Martinez potrebbe essere sacrificato dall’Inter sull’altare del bilancio. Secondo Tuttosport, infatti, in caso i offerta monstre la società ed il calciatore valuteranno l’addio

PARTENZA – L’Inter e Lautaro Martinez potrebbero salutarsi in estate. Nonostante le recenti parole dell’agente del calciatore argentino (vedi articolo) secondo Tuttosport, i nerazzurri, viste le difficoltà di bilancio, nonostante l’intervento di Oaktree, potrebbero decidere di cedere l’attaccante argentino. Servirà però un’offerta da almeno 80 milioni per far vacillare la proprietà nerazzurra che, a quel punto, valuterebbe l’addio assieme al calciatore. Al momento non vi sono discorsi in ballo ma, quest’estate, potrebbero cambiare maglia attaccanti del calibro di Mbappe, Haaland e Lewandowski: in questo valzer di attaccanti, qualche big-europea potrebbe guardare a Milano per strappare Lautaro Martinez all’Inter.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini