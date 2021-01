Lautaro Martinez, accordo per il rinnovo con l’Inter. Niente clausola – SM

Lautaro Martinez (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Lautaro Martinez sta per legarsi all’Inter per lungo tempo. Secondo quanto riportato da “SportMediaset” infatti, l’accordo tra la società nerazzurra ed il calciatore argentino per il rinnovo è ormai cosa fatta. Non ci saranno clausole di rescissione

RINNOVO – Lautaro Martinez è vicinissimo a rinnovare il suo contratto con l’Inter. Secondo quanto riportato da “SportMediaset” infatti nonostante ci fossero delle divergenze tra domanda e offerta, i nerazzurri hanno ottenuto il sì del giocatore che firmerà un rinnovo di contratto fino al 2024 a 4,5 milioni a stagione. Inoltre è prevista l’eliminazione della clausola risolutoria da 111 milioni presente sull’attuale contratto. Non ci sono ancora le firme, ma l’accordo tra le parti è solido.