Lautaro Martinez, accordo con l’Inter: annuncio a fine mercato?

Lautaro Martinez – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Lautaro Martinez rinnoverà il suo contratto con l’Inter a breve, secondo Ciro Venerato. Il giornalista, nel corso di “Calcio Totale” su Rai Sport, parla di accordo ormai raggiunto fra gli agenti dell’argentino (anche ieri in sede) e la società nerazzurra.

IN CHIUSURA – Ciro Venerato non ha dubbi: per Lautaro Martinez il tanto atteso rinnovo di contratto è cosa fatta. Il giornalista dà le tempistiche: «Credo che l’ufficialità arriverà a inizio febbraio, a fine mercato. Si sono stretti le mani, accordo definito: contratto fino al 2024. Resta la clausola da centoundici milioni, ci sarà uno stipendio che andrà a lambire i sei milioni. Ci si arriva facilmente con dei bonus, fumata bianca in arrivo. Ma Lautaro Martinez e l’Inter proseguiranno questa loro avventura calcistica».