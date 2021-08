Lautaro Martinez, accordo c’è: cifre definite, durata da confermare – Sky

Lautaro Martinez all’Inter, una storia destinata a continuare. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Alessandro Sugoni di “Sky Sport”, è arrivato l’accordo tra giocatore e società per il rinnovo. Resta ancora da definire la durata del contratto.

CIFRE E DURATA – Lautaro Martinez all’Inter, l’accordo è ormai davvero a un passo. Dopo le lunghe trattative per il rinnovo contrattuale, l’argentino si legherà ulteriormente alla società che lo ha portato in Italia. Alessandro Sugoni di “Sky Sport” ha fatto il punto sui dettagli, tra cui le cifre e la durata: «È arrivato l’accordo, confermando la chiara volontà delle parti. Si parla di sei milioni di euro più bonus con la scadenza nel 2025 o nel 2026, questo è ancora da confermare. Presto arriverà la firma per il giocatore, che sarà dunque blindato dalla società e potrà diventare l’emblema della nuova Inter».