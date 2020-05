Lautaro Martinez, 2 alternative Inter a zero. Fretta per Werner – SM

Condividi questo articolo

Su “Sportmediaset” si fa il punto sulla trattativa Lautaro Martinez-Barcellona. L’affare resta complicato: l’Inter non arretra ma sonda il terreno dei parametri zero. Per Werner servono invece i soldi del Toro

LA SITUAZIONE – Aumenta il pressing su Lautaro Martinez. Ma per l’argentino non sarà facile lasciare l’Inter. La trattativa è sempre complicata: Steven Zhang vuole i 111 milioni della clasuola rescissoria o 90 + una o due contropartite. La trattativa quindi difficilmente si risolverà in tempi brevi. Beppe Marotta comunque si sta muovendo per i parametri zero, merce preziosa in tempi di crisi: Dries Mertens si avvicina a Milano e starebbe già cercando la casa vicino all’amico Lukaku. Anche Edinson Cavani è un nome che piace ad Antonio Conte: l’idea è un attacco tutta esperienza se non dovesse arrivare Werner. Per il tedesco servono in tempi brevi i soldi del Barcellona per Lautaro.

Fonte: Sportmediaset.