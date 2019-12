Lautaro Martinez 10 Inter, ma Guardiola: “Aguero insostituibile. In futuro…”

Lautaro Martinez è uno dei grandi protagonisti dell’Inter in questa stagione. La crescita del calciatore argentino ha portato l’interesse di top club come Barcellona e Manchester City. Pep Guardiola intanto ha parlato di Sergio Aguero e delle possibile scelte dopo il suo addio. Di seguito le sue dichiarazioni riprese dalla “Gazzetta dello Sport”.

IDILLIO A MILANO, MA OCCHIO AL CITY – Il presente di Lautaro Martinez è stupendo all’Inter. L’argentino è centrale in nerazzurro e sta esplodendo in coppia con Lukaku. Per il futuro, però, occhio all’interesse di Guardiola in ottica Manchester City, quando Sergio Aguero lascerà i Citizens: «Abbiamo un altro incredibile attaccante in squadra, Gabriel Jesus, e forse un altro verrà quando Sergio se ne andrà ma è insostituibile. Inoltre è una gioia lavorare con lui e vedere come accetta le mie decisioni. A dire la verità non conosco le sue intenzioni ma per ora tutto va meravigliosamente. Non ho mai visto una grande stella come lui essere così umile, così divertente. Non è facile trovare un ragazzo con la sua personalità».