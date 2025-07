Laurienté-Sunderland, salta tutto! Così cambia i piani di Inter e Sassuolo

Salta incredibilmente il trasferimento di Armand Laurienté al Sunderland. Tutto questo può incidere anche su un’altra pista di mercato tra Inter e Sassuolo.

TUTTO SALTATO – Il mercato è anche questo: operazioni che si concretizzano in gran segreto ed altre già annunciate che saltano poco prima dell’ufficialità. Quest’ultimo scenario si è appena verificato con Armand Laurienté, il cui trasferimento dal Sassuolo al Sunderland, a un passo dal realizzarsi, è incredibilmente saltato. L’attaccante neroverde si era già spostato dall’Italia al Portogallo, per unirsi al ritiro estivo, pre-campionato, del club inglese. L’annullamento dell’operazione, oltre a cambiare i piani del Sassuolo potrebbe incidere anche sul mercato dell’Inter.

Laurienté, niente Sunderland: e ora può saltare anche un incastro di mercato tra Inter e Sassuolo

A RISCHIO – Il trasferimento di Laurienté al Sunderland non si concluderà per la mancata intesa tra il giocatore e il club inglese. Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, sono stati riscontrati dei problemi circa i dettagli del nuovo contratto dell’attaccante francese. La mancata uscita del classe 1998 potrebbe compromettere la trattativa tra il Sassuolo e l’Inter legata Tajon Buchanan. I neroverdi, infatti, negli ultimi giorni – forti della cessione di Laurienté, erano tornati alla carica per l’acquisto del calciatore canadese. Anche questa pista, quindi, potrebbe essere destinata a saltare.