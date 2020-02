Lauraro Martinez sogno proibito del Barcellona. Margine per l’addio? – GdS

Condividi questo articolo

Le parole di Eric Abidal, dirigente del Barcellona, rilasciate ieri al Mundo Deportivo hanno messo sull’attenti l’ambiente Inter (QUI le dichiarazioni del francese). Lautaro Martinez è il desiderio proibito dei blaugrana. “La Gazzetta dello Sport” chiarisce i problemi da risolvere per scongiurare un’eventuale partenza a giugno.

TENTAZIONI – La sessione di mercato invernale è già alle spalle, ma le sirene catalane per Lautaro Martinez sono tornate a ringhiare furiosamente. Lo ha detto Eric Abidal, ma fondamentalmente lo sapevano tutti. Il Barcellona vuole rifarsi il look offensivo e il ‘Toro’, assieme a Neymar, rappresenta l’obiettivo principale sul tavolo. L’Inter, dal canto suo, farà di tutto per trattenerlo, complice la crescita esponenziale sotto la gestione Antonio Conte. Oltre a formare una coppia letale con Romelu Lukaku, Lautaro Martinez si è trasformato in un centravanti completo. Gioca e rifinisce sulla trequarti, ma è in grado anche di fare a spallate coi difensori avversari, costruendo spazi per le giocate dei compagni.

NODI – Tre sono i punti a favore di un’eventuale partenza di Lautaro Martinez: in primis l’amicizia con Lionel Messi, che sembrerà un dettaglio, ma guai a trascurarla. I due si sono conosciuti in Nazionale e l’attaccante dell’Inter non perde occasione per sottolineare quanto sia importante allenarsi con uno del calibro della ‘Pulce’. Poi ci sono i vincoli contrattuali: Lautaro Martinez è legato all’Inter da un contratto fino al 2023, ma l’ingaggio percepito (1,5 milioni di euro) non gli rende giustizia. In più c’è la questione clausola, ferma a 111 milioni di euro. Cifra proibitiva per molti club, ma tra questi non c’è il Barcellona. Assieme al Paris Saint-Germain, sarebbe una delle poche squadre a poter assorbire un tale esborso economico. Quasi sicuramente l’Inter negozierà il rinnovo con Lautaro Martinez già in questi mesi, ma la situazione di stallo potrebbe favorire eventuali concorrenti estere. Giuseppe Marotta dovrà sbrigarsi, evitando che nella testa del ‘Toro’ si annidino strani pensieri.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Vincenzo D’Angelo