Lampard: “Giroud? Situazione inalterata. Resta un nostro giocatore”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di FA Cup contro l’Hull City, Frank Lampard – allenatore del Chelsea – ha risposto nuovamente alle domande riguardo a Olivier Giroud e una sua possibile partenza, con l’Inter che resta sempre una squadra interessata al francese.

NESSUN CAMBIAMENTO – Mentre si continua a lavorare per l’arrivo di Christian Eriksen, sembra essersi raffreddata la pista che porterebbe Olivier Giroud all’Inter. Una delle condizioni base perché l’attaccante francese arrivi in nerazzurro – in qualità di vice-Lukaku – è l’uscita di Matteo Politano, che resta sempre accostato al Napoli (QUI gli ultimi aggiornamenti). Di Giroud ha parlato anche Frank Lampard, interrogato sull’argomento in conferenza stampa: «La buona notizia è che Tammy Abraham non si è rotto nulla, anche se non sappiamo per quanto tempo dovrà stare fermo. Per quanto riguarda invece Olivier la situazione è sempre la stessa, non è cambiato nulla. Ci sono stati contatti da altre squadre, ma resta sempre un nostro giocatore».