Lampard apre all’Inter: “Giroud? Trattative, può andare via. Moses…”

Lampard ha parlato poco fa in conferenza stampa prima di Chelsea-Arsenal, partita di Premier League in programma domani alle ore 21.15. Il manager dei Blues conferma il rientro di Moses dal prestito al Fenerbahçe e le trattative per Giroud: all’Inter entrambi?

IN USCITA – A Frank Lampard viene chiesto un aggiornamento sulla richiesta dell’Inter di prendere Olivier Giroud e Victor Moses dal Chelsea (vedi articolo). L’ex centrocampista non si nasconde: «Non c’è molto di più da dire. Come ho già detto sappiamo che ci sono delle discussioni e che potrebbero andare via. Però dev’esserci un accordo che soddisfi entrambi e al momento non c’è. Moses sta tornando dal suo prestito (al Fenerbahçe, ndr) per andare altrove».