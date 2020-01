Lampard apre all’Inter: “Giroud? Qui ha fatto grandi cose, ma può partire!”

L’Inter sta lavorando per portare in Italia l’attaccante francese Olivier Giroud, che sarà di fatto il sostituto perfetto di Romelu Lukaku. Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha parlato di una sua possibile partenza. Di seguito le sue parole riportate da “Goal.com”.

PUÒ PARTIRE – L’Inter vuole regalare già da subito un attaccante ad Antonio Conte, in modo tale da poter gestire meglio le energie in vista del triplo impegno (Europa League, Coppa Italia e Serie A). Si lavora per Olivier Giroud dal Chelsea (vedi articolo), decisivo per la conquista della passata Europa League sotto la guida di Maurizio Sarri. Dell’attaccante francese ha parlato così l’attuale tecnico del Chelsea, Frank Lampard: «Se va bene per tutti e sopratutto per noi, visto che è sotto contratto allora può partire. Ha fatto grandi cose qui».

