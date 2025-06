L’Al-Hilal si cautela in caso di no di Inzaghi: un ex Milan l’alternativa

Nelle prossime ore il futuro di Simone Inzaghi sarà chiarito una volte per tutte. Atteso il summit con l’Inter: se deciderà di lasciare, per lui si apriranno le porte dell’Al-Hilal. Il club saudita, comunque, si guarda attorno in caso di no dell’attuale allenatore nerazzurro. Occhi su un ex Milan.

LE ULTIME – L’Al-Hilal cerca insistentemente Simone Inzaghi. Domani il summit decisivo con l’Inter: o rimane in nerazzurro ancora per altri anni oppure lascerà Milano con un anno di anticipo, rispetto alla scadenza prevista dal suo contratto. Marotta e Oaktree, nella giornata di domani, vedranno l’allenatore piacentino. La priorità per la Beneamata è la sua permanenza, ma in caso di addio si valuteranno altri profili. Due su tutti. L’Al-Hilal ha offerto a Inzaghi un biennale da 50 milioni di euro l’anno ed è convinta di poter accogliere in Arabia Saudita l’allenatore vice-campione d’Europa. Ma, come riferisce O’Jogo, il club saudita si sta comunque guardando attorno, nel caso in cui Inzaghi decidesse di rimanere all’Inter.

Conceicao alternativa ad Inzaghi: l’Al-Hilal si cautela in caso di no

UN EX MILAN COME ALTERNATIVA – Il candidato forte in caso di no di Inzaghi è Sergio Conceicao. L’allenatore portoghese, licenziato dal Milan pochi giorni fa per lasciare spazio al ritorno di Massimiliano Allegri, sarebbe uno dei profili in lizza per ricoprire il ruolo di primo allenatore dell’Al-Hilal. Ma tutto si deciderà nelle prossime ore.