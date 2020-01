L’agente di Vidal Ã¨ atteso a Milano, incontro fondamentale con l’Inter – CdS

L’agente di Vidal è atteso a Milano, incontro fondamentale con l’Inter – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che l’agente di Vidal Felicevich incontrerà la dirigenza dell’Inter per fare il punto della situazione.

SUMMIT IN VISTA – In Italia è atteso Fernando Felicevich. L’agente di Vidal vuole mettere a punto con i dirigenti nerazzurri la strategia per riportare il suo assistito in Serie A. Prima di provare a vincere la resistenza del Barcellona che non vorrebbe cederlo, intende sia definire nei dettagli il contratto del suo assistito sia capire fino a che punto la società di Suning sia disposta a spingersi. Un summit fondamentale per l’operazione legata al cileno. Va ricordato che Vidal è sempre la prima scelta di Conte perché è considerato un elemento da mettere dentro senza bisogno di rodaggio dal punto di vista tattico.