Lacazette nel mirino dell’Inter per gennaio? Arteta ferma tutto

Tra i possibili nomi su cui si sono posati gli occhi dell’Inter per gennaio c’è anche Alexandre Lacazette. Il francese è in scadenza nel 2022 con l’Arsenal, ma il tecnico dei londinesi Mikel Arteta in conferenza stampa ‘blinda’ il giocatore.

BLOCCATO – Alexandre Lacazette via a gennaio dall’Arsenal? L’Inter è una delle squadre che hanno posato gli occhi sul giocatore in scadenza nel 2022. È tuttavia di avviso diverso il suo allenatore, Mikel Arteta. Che si è espresso in questo modo nella conferenza stampa di oggi: «Ci stiamo focalizzando sul trarre il meglio da Lacazette e lui ogni giorno mostra il suo impegno per la squadra. Vogliamo concedergli il giusto minutaggio così che possa mostrare la sua qualità e aiutare il gruppo a fare meglio».