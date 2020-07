Lacazette, Inter con Juventus e Atletico Madrid ma c’Ã¨ nodo da sciogliere

Lacazette, Inter con Juventus e Atletico Madrid ma c’è nodo da sciogliere

Anche l’Inter sarebbe sulle orme di Alexandre Lacazette, ma per ora Juventus e Atletico Madrid sarebbero avanti per l’attaccante dell’Arsenal

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da L’Equipe, Alexandre Lacazette non sarebbe nel mirino solo di Juventus e Atletico Madrid, ma anche dell’Inter. L’attaccante potrebbe lasciare presto l’Arsenal e la sua nuova destinazione potrebbe essere in una di queste tre squadre. Al momento però quello nerazzurro non sarebbe il club favorito, visto che i discorsi sarebbero più avanzati con le altre sue società concorrenti. Infatti prima di partire con il possibile assalto, la compagine meneghina dovrebbe chiarire il discorso Lautaro Martinez. Solo in caso di addio da parte dell’attaccante argentino, potrebbe diventare concreta l’idea di un affondo per il centravanti francese.