La Roma vuole Biraghi e tenta lo scambio. Spinazzola verso la cessione? – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, la Roma sarebbe interessata a Cristiano Biraghi, terzino ancora di proprietà della Fiorentina e in prestito all’Inter, ad oggi non ha convinto.

ROMA SU BIRAGHI – La Roma apre un canale diretto con la Fiorentina, fortemente interessata ad Alessandro Florenzi ma non solo, la dirigenza viola segue anche l’ex Inter Juan Jesus. Gianluca Petrachi dal canto suo segue Cristiano Biraghi, attualmente in prestito all’Inter, dove non è mai riuscito a convincere Antonio Conte. I club valutano lo scambio, ma prima però, la dirigenza giallo-rossa vorrebbe cedere Leonardo Spinazzola valutato 25 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport.