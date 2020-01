La Roma pensa a Politano, ma l’Inter preferisce la pista Fiorentina – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che la Roma pensa a un ritorno di Politano. L’Inter vuole cederlo, ma preferisce trattare con la Fiorentina.

CESSIONE IN VISTA – In casa Roma c’è idea di fare mercato con Ünder. Il turco è ormai una riserva per Fonseca, che gli preferisce comprensibilmente Zaniolo nel ruolo di ala destra, e rischia di deprezzarsi molto vivendo un’altra mezza stagione da comprimario. Non sarà facile ricavare molti soldi da questa operazione ma la Roma vuole provarci, per garantirsi una plusvalenza almeno a giugno quando suonerà l’allarme bilancio. L’approdo ideale è la Premier League.

SUL MERCATO – Se il progetto dovesse andare a buon fine, Petrachi si lancerebbe su Matteo Politano, prodotto del settore giovanile giallorosso, che ha già dato l’ok al trasferimento. Va però trovato un accordo con l’Inter che non è interessata a trattare il suo giocatore in prestito. I nerazzurri infarri devono controllare il bilancio e anche accumulare risorse fresche. Su Politano c’è anche la Fiorentina, nell’ottica di una trattativa per Castrovilli che piace molto in casa Inter (che peraltro interessa anche alla Roma per la prossima stagione).