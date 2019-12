La Juventus rilancia su tutto e prende Kulusevski: lui voleva il bianconero – GdS

La “Gazzetta dello Sport” fa il punto sulla sorpresa del giorno, lo sprint Juventus su Kulusevski. I bianconeri hanno rilanciato su tutto per battere l’Inter.

RILANCIO DECISIVO – Il regalo di fine anno per Sarri si chiama Kulusevski. La Juventus ha sorpassato l’Inter per il talento svedese e ha assestato un colpo importante nella saga del derby d’Italia. Atalanta convinta con un’offerta irrinunciabile: 35 milioni più una scaletta di bonus che possono portare altri 9 milioni nelle casse dei bergamaschi nelle prossime stagioni.

RECORD ATALANTA – La società di Andrea Agnelli ha alzato la posta in maniera decisiva. L’Atalanta voleva arrivare più vicina possibile a un fisso da 40 milioni. Coi bonus qui si arriva a 44. Sarebbe la cessione più remunerativa della storia della Dea, un totale non da poco per un 19enne al debutto in Serie A.

VOGLIA DI JUVE – L’offerta al club è andata di pari passo col corteggiamento al giocatore, da mesi lusingato in silenzio dai campioni d’Italia. Kulusevski ne era da tempo lusingato e negli ultimi giorni si è orientato verso il bianconero. L’Atalanta ha accontentato il giocatore e incassato di più. Lo stipendio sarà di poco più di 2,5 milioni a stagione a cui vanno aggiunti generosi incentivi. Coi nerazzurri si dialogava su circa 2 milioni. Oggi sono previste le firme.