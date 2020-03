La Juventus punta sempre Icardi, ma ora pensa a uno scambio – TS

“Tuttosport” scrive che la Juventus punta sempre a Icardi. L’emergenza Coronavirus però potrebbe portare a uno scambio.

MENO ACQUISTI PIU’ SCAMBI – Non cambieranno gli obiettivi, ma le strategie per raggiungerli e il contesto in cui attuarle sì. Il prossimo calciomercato della Juventus, come quello di qualsiasi altra squadra, sarà pesantemente condizionato dagli effetti della pandemia di Covid-19: ci saranno meno soldi a disposizione, e questo influirà sulle strategie, mentre i paletti sia temporali (le date del mercato, che potrebbe durare quattro mesi) sia economici (il fairplay finanziario) che di solito regolano le trattative saranno quasi certamente modificati. E’ chiaro che tutto questo sugli obiettivi inciderà: non cambiandoli, come detto, ma cambiando le possibilità di centrarli. Insomma, più facile vedere operazioni come lo scambio Cancelo-Danilo perfezionato con il Manchester City che acquisti da svariate decine di milioni come quello di de Ligt dall’Ajax. Uno scenario che cambia l’equilibrio tra i due grandi obiettivi bianconeri del 2020, tra cui Mauro Icardi.

BOMBER NEL MIRINO – Quanto successo non cambia poi molto le strategie bianconere. Uno scambio era infatti già alla base dell’operazione prefigurata nei primi colloqui tra Juventus e Paris Saint-Germain, per quanto ancora da definire in termini di giocatori e di eventuale conguaglio. E’ certo però che Leonardo apprezzi diversi dei giocatori bianconeri: da Pjanic a Dybala passando per Douglas Costa. Ci sono dunque tutti gli ingredienti perché il ds del Psg e Fabio Paratici, peraltro in ottimi rapporti, trovino una quadratura in grado di far registrare una plusvalenza a Parigi, nonostante i 70 milioni da versare all’Inter per riscattare Icardi (che potrebbero essere 85 in base a una clausola legata a una successiva cessione in Italia) e una o più di una anche a Torino, permettendo al contempo a entrambi di raggiungere i loro obiettivi.