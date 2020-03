La Juventus punta Icardi per la terza volta, sarà quella buona? – TS

“Tuttosport” riporta che la Juventus in estate punterà a Icardi. Sarebbe la terza volta per il club bianconero: che sia quella buona?

TERZO TENTATIVO – La Juventus punta Icardi da un po’. Nella scorsa estate a causa del rifiuto di Higuain non si era dato vita a un giro di attaccanti tutto interno all’Italia: Higuain alla Roma per Edin Dzeko all’Inter a occupare il posto che avrebbe dovuto liberare Mauro Icardi, in direzione Torino. Higuain e Dzeko sono rimasti dove erano, mentre a muoversi è stato il solo Maurito, fuori dai piani tattici di Antonio Conte. Una idea, quella di Icardi bianconero che tornerà prepotente alla prossima sessione estiva, per la terza volta consecutiva, dopo quella del 2019. Già se ne era parlato come acquisto crack nel 2018, poi superato a tutto velocità dalla possibilità di arrivare a Ronaldo, il 2020 potrebbe essere la volta buona: perché Icardi è un pallino mai venuto meno di Fabio Paratici, perché non si fermerà al Psg (dove non ha mai legato in un ambiente già frantumato di suo), perché lo stesso club francese non vuole pagare un riscatto da 70 milioni.