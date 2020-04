La Juventus in agguato su Icardi, che giro col Psg – TS

“Tuttosport” riporta che la Juventus sta pensando a Icardi come nuovo nove. Col Psg c’è un intreccio di mercato.

VOGLIA DI ITALIA – Qualcuno lo vede ancora in ottica Real Madrid, ma al momento Icardi vive in un limbo. Sperando in un futuro professionale migliore. La Juventus monitora la situazione almeno da un paio di anni e mai come nelle ultime settimane l’argentino sente la delicatezza del momento. Il treno bianconero del resto non passerà ancora a lungo. E chi conosce da vicino Maurito racconta della sua indiscutibile predilezione per l’Italia e per il nostro calcio. Icardi ama l’Italia alla follia e il fatto che abbia passato Pasqua e Pasquetta sul lago di Como è un dettaglio che non stona.

SCAMBIO COL PSG – Il resto dovrà farlo il mercato. Il giro dovrebbe essere il seguente: il Psg riscatta Icardi, in cambio la Juventus tratterebbe Pjanic più un’altra ipotetica contropartita. Ovviamente ci sono variabili e incognite, anche perché ai bianconeri occorre cedere Higuain. Ma l’idea in casa bianconera c’è.