La Juve Stabia fa spese a casa Inter? Mister Abate vuole 2 giovani – SI

La Juve Stabia ha bussato alla porta dell’Inter per rafforzare l’organico della prossima stagione. Mister Abate ha chiesto due giovani nerazzurri.

RICHIESTI – I giovani dell’Inter fanno gola, è ormai risaputo. Soprattutto quando si parla di Serie B. Lo scorso anno, ad esempio, Francesco Pio Esposito, proprio grazie al secondo prestito allo Spezia, è praticamente esploso chiudendo la stagione con 19 gol totali e con il titolo di capocannoniere del campionato cadetto. Sempre in cadetteria, Ebenezer Akinsanmiro ha conquistato un’insperata salvezza con la Sampdoria dopo il ripescaggio, condannando la Salernitana alla Serie C. Ecco che, anche nella prossima stagione, due giovani dell’Inter potrebbero giocare in Serie B e nella stessa squadra: ossia lo Juve Stabia. Il tecnico Ignazio Abate, infatti, riferisce Gianluigi Longari, esperto di mercato per Sportitalia, ha chiesto al suo DS Matteo Lovisa sia Giacomo De Pieri che Issiaka Kamate.

De Pieri e Kamate dall’Inter alla Juve Stabia? Lo scorso anno esperienze diverse

ESPERIENZE DIVERSE – Sia De Pieri che Kamate arrivano dal settore giovanile dell’Inter, anche se nella scorsa stagione non hanno giocato insieme. Il primo ha vinto il campionato Primavera con Andrea Zanchetta in panchina e ha avuto anche l’occasione di esordire in Champions League contro il Monaco. Per quanto riguarda Kamate, ha vissuto invece due prestiti, il primo all’AVS in Portogallo, il secondo al Modena. Ora si è fatta viva la Juve Stabia.