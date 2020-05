La cessione di Icardi permette all’Inter il rilancio su Tonali – TS

“Tuttosport” scrive che la cessione di Icardi darà all’Inter risorse per rilanciare su Tonali. Il riferimento è il prezzo di Barella.

RISORSE PREZIOSE – Icardi dà la possibilità all’Inter di affondare il colpo Tonali, individuato dalla dirigenza come primo rinforzo per il centrocampo con buona pace di Conte che preferirebbe Vidal. Il centrocampista del Brescia vuole rimanere in Italia e quindi la sfida è tra Inter e Juventus. Marotta ora ha le risorse per chiudere l’operazione.

SERVE UN RILANCIO – Marotta è in ottimi rapporti con l’avvocato Bozzo, agente del giocatore, ma la partita si giocherà soprattutto con Celllino. Il presidente del Brescia ha già detto no a una prima offerta da 35 milioni più 5 di bonus. I nerazzurri dovranno ritoccarla per evitare di rimettere in gioco la Juventus. Stella polare dell’operazione può essere il prezzo pagato un’estate fa per Barella: 45 milioni ma divisi tra 12 di prestito, 25 di riscatto obbligatorio più bonus facili, cui aggiungere altri 5 di bonus più complicati. Servono insomma 50 milioni o quasi.

INTER ITALIANA – Sponsor dell’acquisto di Tonali è pure Suning che non ha mai lesinato risorse per accaparrarsi i migliori talenti italiani in circolazione. Il primo Gagliardini. Una strategia da sempre cara anche a Marotta, che considera gli italiani fondamentali per far germogliare nello spogliatoio il giusto senso di appartenenza.