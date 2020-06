La carica di Pinamonti: salvezza col Genoa e poi…Inter? – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea la voglia di Andrea Pinamonti, attaccante del Genoa di tornare in campo. Il classe ’99 è dato in ottima condizione fisica e spera di salvare il Genoa grazie ai suoi gol. Nel frattempo, l’Inter ragiona sul diritto di recompra che potrebbe riportarlo in nerazzurro come punta di scorta

PROTAGONISTA – Dal Parma al Parma, un girone per tornare a lasciare il segno. Andrea Pinamonti ha segnato l’ultimo gol della sua stagione ai Ducali e ora vuole ripartire da lì: il prossimo 21 giugno il campionato del Genoa riprenderà proprio contro la squadra di Roberto D’Aversa e il centravanti rossoblù dovrà riuscire ad abbinare al minutaggio accumulato anche un buon rendimento realizzativo. Pinamonti è infatti l’attaccante più utilizzato dell’intera rosa, sia da Aurelio Andreazzoli e Thiago Motta che da Davide Nicola. Le presenze disputate sono venti, per un totale di 1407 minuti in campo (più di Goran Pandev, 1067, e Antonio Sanabria, 983). Oltre al minutaggio, però, si aggiunge anche il dato relativo alla media dei chilometri percorsi a partita, in cui Pinamonti rimane il migliore con 9,109 km a gara. Numeri che potrebbero far sorridere anche l’Inter, che detiene un diritto di recompra sul talento classe 1999.

FUTURO – Appena arrivato in rossoblu, dopo aver impressionato tutti in ritiro, si ripromise di migliorare lo score dei cinque gol messi a segno la stagione scorsa con la maglia del Frosinone. Con dodici giornate a disposizione e il duro lavoro svolto anche durante il lockdown, ai due segnati finora potrebbero aggiungersene altri. È la speranza del Genoa, che ha bisogno delle sue segnature per inseguire con feroce determinazione la salvezza. Nel frattempo, si ragiona anche sul suo futuro. Il procuratore Mino Raiola sta cercando di mediare con l’Inter, che detiene un diritto di riacquisto intorno ai 20 milioni per l’attaccante. I nerazzurri stanno concretamente pensando di riportarlo alla base. Magari per girarlo come contropartita in qualche grosso affare (Sandro Tonali? Federico Chiesa?).

