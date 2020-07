L’Inter si rifÃ  il centrocampo, Conte ripensa a Vidal: ecco perchÃ© – TS

L’Inter si rifà il centrocampo, Conte ripensa a Vidal: ecco perché – TS

L’Inter rivoluzionerà parte del centrocampo per motivi ben precisi. Ecco perché Antonio Conte pensa ancora ad Arturo Vidal per rafforzare il centrocampo della prossima stagione.

ANCORA VIDAL – L’Inter cambierà molto a centrocampo, e non solo con l’acquisto di Sandro Tonali (vedi articolo). Secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, Borja Valero non rinnoverà il suo contratto, e tra le “riserve” preoccupa anche la fragilità di Stefano Sensi. Per questo motivo Antonio Conte avrebbe chiesto ancora una volta al club l’acquisto di Arturo Vidal per la prossima stagione. Uomo spogliatoio capace di portare l’abitudine di vincere – e gli otto campionati consecutivi vinti in Italia, Germania e Spagna lo dimostrano -. Il clima tempestoso che si respira nello spogliatoio del Barcellona allenato dal traballante Quique Setien, può convincere il calciatore a lasciare finalmente la Spagna. Marotta potrà comunque sfruttare il contratto in scadenza nel 2021.

Fonte: Tuttosport.